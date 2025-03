Bleech Festival scalda i motori, il 29 marzo l’anteprima della 9° edizione

Sabato 29 marzo, il Circolo No Fun di Cadeo (PC) ospiterà una serata imperdibile, prima tappa di una serie di eventi di anteprima della 9° edizione di Bleech Festival. Sul palco due band piacentine che stanno suonando nei migliori club indipendenti italiani, che rappresentano il meglio della scena musicale della città.

Le Sacerdotesse dell’Isola del Piacere è un power trio nato a Piacenza nei primi anni ’10 con coordinate ben precise che si spingono sostanzialmente verso la musica che ha influenzato intere generazioni durante i nineties. Cantano in italiano, suonano in americano, cercando di scrivere belle canzoni. Musicalmente parlando, sono influenzati dai Dinosaur Jr così come da Lucio Battisti. Emotivamente parlando, sono influenzati da Tutto. Sul palco porteranno il loro ultimo album, “2002”, uscito per V4V Records.

Lamoureux è un progetto piacentino che porta con sé la nostalgia degli anni ’80/’90, unendo amplificatori, chitarre, synth e un tocco di sperimentazione. Il loro suono è un mix di shoegaze, dream pop ed emo, il tutto cantato in italiano.

A completare la serata, prima e dopo i concerti, ci sarà il djset di Common People Rock Party, alias Davide Monteverdi, dj cremonese che da anni porta la sua musica in tutta Italia. Il suo djset “no borders” spazia dall’Indie Rock all’Elettronica, dal Reggae all’Hip Hop, dal Post Punk al Brit Pop, offrendo un mix di suoni e ritmi che faranno ballare il pubblico fino a tarda notte.

L’evento è organizzato da Vinilica, associazione locale che dal 2022 ha riaperto le porte dell’ex-Circolo Bykers di Cadeo (PC), in collaborazione con Bleech Festival, boutique festival che dal 2015 porta a Piacenza i migliori nomi della musica indipendente italiana.

L’ingresso è gratuito con tessera ARCI (costo tessera 10€, richiedibile in loco). Per velocizzare l’ingresso, si consiglia di fare la pre-adesione ARCI online al seguente link: https://portale.arci.it/preadesione/vinilicaaps