Via Colombo a Piacenza e altre strade in provincia, modifiche alla viabilità

Si comunica che, per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di sostituzione di un chiusino, dalle ore 8 alle 17 di sabato 29 marzo, in via Colombo, nella corsia sud nel tratto di strada compreso tra la rotonda con via Manzoni e il civico 87 è istituito il divieto di circolazione.

Mentre nella corsia nord tra la rotonda con via Manzoni e il civico 91/a è istituita l’inversione del senso di marcia e tra il civico 91/a e la rotonda con via Cremona è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private, i quali potranno percorrere tale tratto con la massima cautela).

Inoltre in via Dionigi Carli nel tratto di strada compreso tra la rotonda con via Cremona e il civico 40 e in quello compreso tra la rotonda con via Pennazzi e il civico 2/a, nonché in via Pennazzi nel tratto di strada compreso tra la rotonda con via Dionigi Carli e il civico 13 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

In via Radini Tedeschi invece, all’incrocio con via Perdoni, per consentire la realizzazione di una soglia rialzata, dalle 8.30 alle 18 da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile, da lunedì 7 a venerdì 11 aprile e da lunedì 14 a venerdì 18 aprile, sono istituiti il restringimento di carreggiata, il senso unico con direzione da via Emilia Parmense verso strada Farnesiana e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Infine, per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di riqualificazione del selciato, dalle 8.30 alle 18 da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile e da lunedì 7 a venerdì 11 aprile, in Strada Gragnana, nel tratto stradale compreso tra la rotonda con la tangenziale e l’incrocio con il civico 6, e nei tratti segnalati, di volta in volta, dalla segnaletica di cantiere, sono istituiti il restringimento della carreggiata e il senso unico con direzione da Largo Morandi verso la rotonda con la tangenziale.

Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, senso unico alternato

Per lavori di potatura piante, il 27 e 28 marzo 2025

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata autorizzata l’esecuzione di lavori di potatura piante pericolose in pertinenza stradale lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto, dalla progressiva km 13+275 circa alla progressiva km 13+705 circa dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal 27/03/2025 al 28/03/2025, nei territori comunali di San Giorgio P.no e Carpaneto P.no.

Si segnala inoltre che la lunghezza del senso unico alternato dovrà avere uno sviluppo massimo di 100 m.

Strada Provinciale n. 15 di Prato Barbieri, limite massimo di velocità a 30 km/h e senso unico alternato

Per un parziale cedimento della carreggiata, nel territorio comunale di Bettola

26 marzo 2025 – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che a seguito degli ultimi eventi meteorologici, lungo la Strada Provinciale n. 15 Prato Barbieri alla progressiva km 3+900 circa, si è sviluppato un cedimento parziale della carreggiata, che ne ha compromesso la completa transitabilità

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, lungo la Strada Provinciale n. 15 Prato Barbieri alla progressiva km 3+900 circa, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite massimo di velocità a 30km/h e il senso unico alternato regolato a vista, nel territorio comunale di Bettola.