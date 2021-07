Bobbio Classica 2021, 6 concerti ad ingresso gratuito dal 24 luglio al 15 agosto – AUDIO

Bobbio Classica 2021, 6 concerti ad ingresso gratuito dal 24 luglio al 15 agosto. La manifestazione organizzata da Ponte Musicale con il sostegno del Comune e della Banca di Piacenza è stata presentata a Radio Sound dal direttore artistico Maria Ernesta Scabini.

I concerti, tutti dalle ore 21 – spiega Scabini – si terranno nel Chiostro di San Colombano. Stiamo ampliando gli organici. Segnalo 2 appuntamenti con ospiti rilevanti: il 27 luglio con l’Orchestra Toscanini Next diretta da Roger Catino in un percorso dedicato alla ricorrenza dantesca e il 3 agosto l’esibizione del Coro del Municipale, diretto dal maestro Corrado Casati con la serata “Verdi e dintorni”. I restanti appuntamenti riguardano invece la musica da camera con l’ultimo evento previsto la sera di ferragosto. Sarà un tema particolare infatti lo spettacolo è intitolato “Sono solo canzonette”, perché questa scelta? Perché la distinzione tra musica classica e altri generi all’epoca di Rossini ad esempio non esisteva.

