Bobbio Film Festival 2023, il 30 luglio proiezione del film “Mia”. Ospiti Ivano De Matteo e Edoardo Leo

Il Bobbio Film Festival 2023 prosegue domenica 30 luglio con la proiezione del film “Mia” di Ivano De Matteo, in dialogo a fine proiezione con Edoardo Leo.

La proiezione ha inizio alle ore 21.15 al Chiostro di San Colombano.

Mia

Cosa accade a una famiglia comune e normalmente felice quando subentra con violenza un soggetto esterno che ne sconvolge l’equilibrio? E’ questo che fa il ragazzo di Mia, iniziando a manipolarla e trascinandola via via in un amore “tossico”. Trasformando la solare quindicenne nella vittima di un incubo. Il padre Sergio l’aiuta a tirarsi fuori, ad allontanarsi dal funesto compagno e a tentare di farla ricominciare a vivere. Ma a questo punto il ragazzo passa al contrattacco. E a Sergio non resta altra soluzione che la vendetta.

L’edizione 2023

Il Festival, diretto da Paola Pedrazzini, prevede un ricco programma di proiezioni caratterizzate dall’incontro, a fine film, con i registi (e alcuni protagonisti del cast tecnico o artistico) per un dibattito con il pubblico, e con gli allievi del Seminario residenziale di critica cinematografica: giovani perlopiù universitari, selezionati attraverso un bando nazionale che, nei giorni del Festival, seguono a Bobbio un percorso di alta formazione (tenuto dal critico e docente cinematografico Anton Giulio Mancino) e che compongono la giuria del Festival.

Info www.fondazionefarecinema.it