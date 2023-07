Accoltellamenti a Piacenza, in piazzale Libertà e via Calciati

Accoltellamenti in piazzale Libertà e via Calciati, tre feriti. I due fatti sono accaduti a Piacenza, a sole tre ore di distanza, sabato 29 luglio.

Il primo risale alle ore 18.30. Sarebbe scattata una rissa tra nordafricani vicino a un market e nella colluttazione è spuntato un coltello. La Polizia avrebbe rintracciato uno dei partecipanti alla lite, mentre un altro si è recato all’ospedale con una ferita alla mano.

In via Calciati invece la lite tra stranieri ha causato accoltellamenti alle braccia, per motivi sconosciuti, a due marocchini. Sul caso indagano in Carabinieri.

Sempre nella stessa sera, ma in via Bolzoni, un marocchino, avrebbe molestato alcuni egiziani che avrebbero risposto picchiandolo.