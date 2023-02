Ritorna a Bobbio il tradizionale Ar Dasbrat l’11 e 12 febbraio

Ritorna a Bobbio il tradizionale Ar Dasbrat, l’evento organizzato dai Commercianti di Bobbio è in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio. Per l’occasione tutte le vie del centro di Bobbio saranno vestite a festa. In negozi svuoteranno i magazzini per fare spazio alla nuova collezione.

Inoltre per rendere ancora più bello il fine settimana, lungo le vie del centro di Bobbio: street food, vin brulè, musica e tanto altro per un divertimento assicurato. Il momento di festa dunque si sposerà con lo shopping con occasioni fino al 70%, nella suggestiva cornice di uno dei borghi più belli d’Italia.