Bollette, calo di circa del 10% delle tariffe di luce e gas. Samuelli (Confesercenti Piacenza): “Per le attività è una goccia nell’Oceano” – AUDIO

Bollette, calo di circa del 10% delle tariffe di luce e gas. Samuelli (Confesercenti Piacenza): “Per le attività è una goccia nell’Oceano”. Dopo mesi di decisi aumenti nel trimestre appena iniziato sono destinate a calare le tariffe delle bollette. Lo ha annunciato l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

“Questo calo? E’ una goccia nell’Oceano – commenta il direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli – purtroppo sono provvedimenti sono molto tardivi. Noi il problema lo avevamo annunciato da mesi. In particolare già dalla fine della scorsa estate avevamo avanzato i timori per questo stato di cose. Una situazione che ha portato ad avere un aumento molto forte dell’inflazione. A marzo siamo arrivati a + 6,7%, un dato che non vedevamo da 30 anni. Questo è un aspetto molto preoccupante. Non è solo a causa del discorso energetico, ma anche altre dinamiche legate alle materie prime”.

A Piacenza qual è la situazione

“Grave! Perché veniamo da due anni in cui le attività si sono trovate in fortissima difficoltà. Non dimentichiamo che noi rappresentiamo soprattutto chi opera nel commercio, servizi e turismo, quindi i settori più pesantemente colpiti dalla crisi economica dovuta al Covid. In particolare per le chiusure, ma anche per le mutate abitudini dei consumatori. Non è che finendo lo stato di emergenza di punto in bianco voltiamo pagina e questo attività ritornano al massimo dello splendore. Deve esserci ancora attenzione e un occhio di riguardo da parte dello Stato”.

Bollette, calo di circa del 10% delle tariffe di luce e gas: AUDIO INTERVISTA a Fabrizio Samuelli

