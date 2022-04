Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio in trasferta a Modena sul campo della VAM

La Pallavolo Sangiorgio vuole proseguire il suo buon momento di forma e risultati che hanno portato i successi interni contro Ripalta Cremasca e Corlo sul campo della Volley Academy Modena, fanalino di coda.

“Dobbiamo portare casa i tre punti per sperare ancora nei play off. Non dobbiamo sottovalutarle, dobbiamo avere lo stesso approccio mentale e atteggiamento che abbiamo avuto contro Corlo e tenere alto il ritmo di gioco per giocarci la partita”.