Nuovo appuntamento del progetto “V.I.P.” il 1 aprile

Nuovo appuntamento del progetto “V.I.P.”, incontri con piacentini illustri per il pubblico della terza età: il soprano lirico Roberta Mameli parla della sua arte.

L’ufficio Attività socio-ricreative per la terza età del Comune di Piacenza propone un altro interessante e stimolante incontro nell’ambito del progetto “V.I.P. – Very Important Piasintein”.

Venerdì 1 aprile, alle 10.30, nella cornice del Salone Pierluigi a Palazzo Farnese, Roberta Mameli, soprano lirico considerata tra le interpreti più brillanti e interessanti del repertorio barocco, racconterà il percorso artistico che, dal conseguimento del diploma in canto al Conservatorio “G. Nicolini”, l’ha portata a dare sfoggio della sua voce cristallina e delle sue grandi doti interpretative nei più importanti teatri italiani ed esteri. La partecipazione all’incontro, gratuito, è riservata ai residenti nel comune di Piacenza. Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 / 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30).

Sarà possibile iscriversi a partire da lunedì 28 marzo fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa, riservata ai residenti del Comune di Piacenza, è organizzata nel rispetto delle normative anticovid (per partecipare è quindi necessario indossare la mascherina Ffp2 ed esibire il green pass).