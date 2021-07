Bonaccini: “Obbligo vaccinale per il personale scolastico e sanitario. Green pass? Settori come le discoteche potrebbero riaprire”.

“Io non so se si riesce ad estendere l’obbligo vaccinale, di certo credo che serva per il personale sanitario e scolastico: perché un medico o un infermiere che non si vaccina dovrebbe cambiare mestiere”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parlando di obbligo vaccinale a Radio24.

Secondo Bonaccini su questo, come su altri temi, è necessario il confronto fra i vari livelli di responsabilità.

Come sul green pass: “Alcuni settori – dice – oggi potrebbero riaprire. Come le discoteche, che sono uno dei luoghi più complicati da gestire, ma che rischiano di non aprire più. Sui ristoranti, credo si debba valutare l’aumento dei contagi. Serve prudenza, ma serve anche cambiare i parametri, mettendo al centro le ospedalizzazioni, rispetto a come si prendevano le decisioni sulla colorazione delle regioni, perché i vaccini ancora non c’erano e ora lo scenario è cambiato. Quello che è certo è che bisogna vaccinare più persone possibili”.