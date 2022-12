Boxe – Salus et Virtus in grande spolvero agli Assoluti di Gallipoli con Bilal e Magistrali

Un terzo posto e una finale da disputare. È questo il bottino della Salus et Virtus Boxe, società piacentina, ai campionati assoluti di Gallipoli. Nel torneo maschile dedicato ai “Pesi Gallo 54 kg”, Amin Bilal vince nettamente ai quarti contro il campione lombardo Rossi e poi si arrende in semifinale al piemontese Cuomo, perdendo ai punti un match incerto fino alla fine. Per lui la medaglia di bronzo.

Nel torneo femminile, invece, devastante il percorso di Margherita Magistrali. L’atleta della Salus, nella giornata di mercoledì 7 dicembre, vince nettamente contro la laziale Valentina Furlan e domani, giovedì 8 dicembre, scenderà sul ring per il titolo italiano femminile nella categoria 52kg élite.