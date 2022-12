Baseball – Il Piacenza U15 apre con l’indoor di Limbiate

Dopo l’opening day di qualche domenica fa per l’U12, tocca stavolta all’U15 del Piacenza tuffarsi nella stagione al coperto. Il palcoscenico è quello del torneo regionale lombardo, a 17 squadre, organizzato dal Comitato Regionale Fibs. Al Centro Sportivo di via Tolstoj a Limbiate (MB) il Piacenza correrà nel girone 3 insieme a Rho, Old Rags Lodi e Malnate (VA). Prima partita, domenica alle 11,20, contro Malnate e seconda partita, dipendentemente dall’esito, contro la perdente o la vincente di Rho-Old Rags. Dopo la pausa natalizia, il circuito invernale riprenderà a gennaio e si sviluppare nell’arco di un paio di mesi ossia fino a marzo in coincidenza con la pre-season all’aperto.