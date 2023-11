Accendono un braciere per scaldarsi, intossicati genitori e figlio di 10 mesi

Accendono un braciere in casa per scaldarsi, intossicati dal monossido di carbonio. I fatti sono accaduti ieri sera in un’abitazione nei pressi di Carpaneto. Due coniugi di circa 40 anni hanno deciso di accendere un piccolo braciere, credendo in questo modo di fare del bene anche al loro figlioletto di dieci mesi. Invece il fuoco ha generato una emissione di monossido di carbonio che ha intossicato tutti e tre i membri della famiglia.

Proprio i due coniugi hanno chiamato il 118 iniziando ad accusare i primi malesseri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. Gli operatori hanno condotto tutti e tre all’ospedale di Fidenza, dove sono stati sottoposti alla camera iperbarica. Non si trovano in gravi condizioni.