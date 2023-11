Oltreitaca la scuola al centro nel dibattito-incontro di venerdi 17 novembre a Piacenza

Oltreitaca la scuola al centro nel dibattito-incontro venerdi 17 novembre a Piacenza a Palazzo Ghizzoni in via Roma 12 alle ore 21. Scuola sviluppo saperi e arricchimento morale o incultura, manipolazione, repressione e costrizione? oltre alla Presidente dell’Associazione socioculturale Oltreitaca Avvocato Giovanna Quattrini saranno presenti il Professor Maurizio Dossena e la Professoressa Michela Pisù che approfondiranno il tema.

“Avremo ospiti due professori Maurizio Dossena e Michela Pisu i quali ci accompagneranno in questo percorso – anticipa la Presidente di Oltreitaca Avvocato Giovanna Quattrini – noi siamo partiti da quelli che sono i luoghi comuni sulla scuola che sono abbastanza beceri, che mettono in risalto una sottovalutazione degli studenti, degli insegnanti stessi. L’idea che abbiamo invece, è quella di ridare importanza alla scuola con uno sviluppo che non è quello tecnologico o solo utilitaristico, ma invece mettendo al centro il sapere, l’apertura mentale e il senso critico”.

“Il nostro desiderio è quello di dare un‘impronta culturale alla scuola e non considerarla solo il mezzo per conseguire il diploma che poi permetterà l’ingresso nel mondo del lavoro, insomma una visione molto più ampia e aggiungerei di fondamentale importanza, concentrandoci al recupero del nostro patrimonio culturale italiano che è fondamentale”.

“Lo spaccato che emerge da questo sondaggio – spiega Giovanna Quattrini – è il malessere che risalta in modo potente da buona parte degli studenti intervistati, si sentono costretti a seguire certe metodiche nell’insegnamento costrittive a loro non viene richiesto l’intervento o la manifestazione dello spirito critico, iniziativa, insomma di innamorarsi delle materie, ma fare le cose tanto per arrivare al diploma,in definitiva una posizione negativa”.

“Il professore e scrittore americano John Taylor Gatto sostiene che la scuola fatta in questo modo non svulippa le intelligenze ma le comprime”.

“Noi denunciamo questa retorica dell’Unione Europea e dell’ONU – sostiene Quattrini – che attraverso i goals hanno dato una visione utopistica di quello che dovrebbe essere il futuro, gli eventi all’atto pratico hanno contraddetto tutto. Nei goals si parla di pace invece continuano gli investimenti sulla guerra, di istruzione e sanità quando invece si va verso la privatizzazione, in questa situazione inclusione e benessere sociale vengono meno. Il vero dispiacere è che la scuola diventi cassa di risonanza per queste idee che si rivelano però fallaci”.

