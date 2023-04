Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando è caduto rovinosamente. I fatti sono accaduti a Nibbiano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso all’uomo, di circa 60 anni. Considerate le lesioni riportate, però, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale di Piacenza in elicottero. Non è da escludere che all’origine dell’incidente ci possa essere stato un malore.