I residenti notano un furgone sospetto, a bordo merce di ogni tipo di provenienza sospetta: due denunce

I residenti notano un furgone senza insegne aggirarsi tra le strade di Carpaneto e chiamano la polizia locale, insospettiti. E i sospetti si rivelano fondati. Gli agenti della polizia locale Valnure e Valchero sono intervenuti alla ricerca del furgone, rintracciandolo nei pressi dell’abitato di Chero.

A bordo due giovani di origini rumene, nel vano una vasta gamma di oggetti di tutti i tipi: dalle strumentazioni elettroniche fino all’abbigliamento, passando per prodotti per la cura del corpo e quant’altro. Gli agenti hanno chiesto spiegazioni in merito all’origine di quella merce ma i due non sono riusciti a fornire giustificazioni attendibili. Per i due è scattata la denuncia per ricettazione.