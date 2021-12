Cade con la bicicletta e batte la testa. I fatti sono accaduti nei pressi di Tuna di Gazzola. Un uomo di 45 anni stava pedalando in sella alla propria bicicletta quando per motivi da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è caduto battendo violentemente la testa contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica: i sanitari hanno condotto il ferito al pronto soccorso di Piacenza. Non si trova comunque in pericolo di vita.