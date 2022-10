Cade dalla bicicletta e si infilza con una forca, grave una bimba di 11 anni in un’azienda agricola di Ziano

Grave infortunio in un’azienda agricola nei pressi di Ziano. Una bambina di 11 anni, familiare dei titolari, stava pedalando in sella a una bicicletta nei pressi dell’azienda. Improvvisamente è caduta restando infilzata all’addome da un forcone. I sanitari del 118 hanno condotto la piccola al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza in condizioni molto serie. Non è chiara la dinamica dei fatti: la bambina potrebbe essere caduta sul forcone che in quel momento si trovava a terra, oppure potrebbe averlo afferrato per giocare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e anche i vigili del fuoco.