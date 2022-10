Centinaia di persone alla Veggioletta per gli esami da amministratore condominiale

Centinaia e centinaia di amministratori condominiali provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento per oggi alla sede della Veggioletta della Banca di Piacenza dove hanno sostenuto gli esami previsti dalla legge per essere ammessi ad esercitare la professione o per poterla continuare dimostrando di aver compiuto i dovuti aggiornamenti, sempre di legge. Gli esami sono iniziati alle 9,30 ed è previsto proseguano ininterrottamente per tutta la giornata. Superati gli esami, gli amministratori sono in grado di condurre le assemblee e di rispondere ai quesiti dei condòmini nonché di rispondere altresì alle loro esigenze pratiche di vita condominiale.

Per lo svolgimento della sessione di esame, sono state costituite tre Commissioni che hanno provveduto agli esami; molti, ma assolutamente minoritari, i piacentini.

Dagli esami, con esito favorevole, gli amministratori riceveranno immediatamente l’attestato di superamento dell’esame (iniziale o di aggiornamento) svolto, firmato dall’avv. Corrado Sforza Fogliani che è il responsabile scientifico degli esami e dei relativi corsi di formazione per tutta Italia, corsi che sono organizzati on line dalla Confedilizia in collaborazione con La Tribuna (azienda piacentina ben nota nel settore delle edizioni giuridiche). Hanno tenuto gli esami: Camillo Bongiorni, Renato Caminati, Maria Cristina Capra, Paola Castellazzi, Antonino Coppolino, Filippo Ertola, Emanuela Ferrari, Franco Ferrari, Riccardo Mazza, Ascanio Sforza Fogliani e Corrado Sforza Fogliani.