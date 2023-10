Cade in bicicletta nei pressi di Piozzano, 60enne soccorso in eliambulanza

Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta lungo una stradina nei pressi di Piozzano. Improvvisamente si sarebbe trovato faccia a faccia con un mezzo agricolo e nel tentativo di evitarlo sarebbe caduto rovinosamente al suolo. Protagonista di questo incidente un uomo di 60 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Considerate alcune ferite alla testa, gli operatori hanno optato per il trasporto in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.