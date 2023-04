Cade con la moto nei pressi di Ferriere, trasportata a Parma in eliambulanza. Altri due motociclisti feriti a Cerignale e Roncaglia

Cade con la moto nei pressi di Ferriere, trasportata a Parma in eliambulanza. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di Ferriere. La donna stava viaggiando in moto lungo la strada del Mercatello quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della moto. La motociclista è caduta rovinosamente sull’asfalto riportando diverse lesioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le ferite riportate dalla donna, però, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Un altro incidente in moto si è verificato a Cerignale. In questo caso il centauro ha riportato ferite più lievi in seguito alla caduta ed è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza.

Anche a Roncaglia un motociclista è rimasto ferito dopo lo schianto con un’auto. Fortunatamente il centauro non si trova in gravi condizioni.

Questa triste rassegna di sinistri stradali arriva poche ore dopo il tragico incidente che ha visto vittima Alex Solari, 33 anni, anche lui morto in seguito allo schianto con una vettura.