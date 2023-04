Tragico schianto tra una moto e un SUV a Caratta, muore un uomo

Tragico incidente nei pressi di Caratta. A perdere la vita un motociclista, deceduto dopo il violento impatto con un SUV. Il centauro stava viaggiando lungo la Provinciale 28. All’incrocio con la strada che conduce a Ottavello la moto si è schiantata contro un SUV che in quel momento pare stesse svoltando proprio verso Ottavello. In seguito allo scontro il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza terminando il salto in un campo a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica: i sanitari hanno tentato di rianimare il centauro ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Rivergaro che ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. A bordo del SUV un uomo in compagnia di suo figlio, rimasti illesi.