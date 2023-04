Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza spalle al muro: Trento espugna il PalaBanca e sale 2-0 nella serie

Tutta in salita per Gas Sales Piacenza la serie di Semifinale dei Play Off Scudetto. Gara 2 è vinta da Itas Trentino in poco meno di due ore di gioco ed ora la formazione Vicecampione del Mondo è avanti due a zero nella serie. Mercoledì a Trento avrà il primo match ball per raggiungere la Finale.

La battuta deficitaria della squadra biancorossa è stato l’ago della bilancia di questa partita: ben 27 errori in 4 set con soli 2 ace messi a segno. E nonostante alla fine della gara l’attacco dei biancorossi sia stato più fruttifero di quello dei trentini (52% contro il 45%) la gara l’hanno vinta gli ospiti più concreti dalla linea dei nove metri e in contrattacco.

Si è giocato in un PalabancaSport sold out, grande spettacolo sugli spalti con i tifosi ad incitare la squadra fino all’ultimo scambio. Perso malamente il primo set, nella seconda frazione sul risultato finale hanno pesato gli otto errori in battuta di Piacenza che nonostante un 61% in attacco contro il 50% dei trentini ha dovuto alzare bandiera. Vinto bene il terzo la gara sembrava riaperta ma nel quarto set Trento ha alzato l’asticella in attacco mentre Piacenza ha commesso ancora 8 errori in battuta e tre in attacco contro le quattro battute sbagliate di Trento con zero errori in attacco.

Antoine Brizard, capitano biancorosso

“Oltre alla battuta non hanno funzionate altre cose, in avvio di partita un paio di attacchi usciti di pochissimo hanno dato morale a Trento e noi abbiamo iniziato a faticare. Ora abbiamo un’altra opportunità per allungare questa serie e ce la giocheremo fino in fondo, durante la stagione abbiamo avuto alti e bassi ma ci siamo meritati di essere qui, già una volta abbiamo recuperato la serie, ci proveremo ancora adesso”.

GAS SALES PIACENZA – ITAS TRENTINO 1-3

(19-25, 22-25, 25-20, 20-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Romanò 19, Leal 12, Caneschi 8, Brizard 4, Lucarelli 11, Simon 10, Scanferla (L), Recine, Gironi, Basic. Ne: Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

ITAS TRENTINO: Michieletto 15, Podrascanin 9, Sbertoli 8, Lavia 4, Lisinac 9, Kaziyski 10, Laurenzano (L), Dzavoronok 2, Nelli 2, D’heer, Cavuto. Ne: Pace (L), Berger, Depalma. All. Lorenzetti.