Calcio Dilettanti, tutti i risultati del weekend piacentino

Tutti i risultati del weekend piacentino di Calcio Dilettanti, ogni domenica in diretta con gli aggiornamenti su Radio Sound.

Clicca qui per tutti i risultati, le classifiche e i calendari del calcio dilettanti piacentino

Eccellenza

In Eccellenza non gioca l’Agazzanese, per gli amaranto oggi è stato turno di riposo. Nell’esordio tra le mura amiche il Nibbiano&ValTidone va subito avanti con Equo al primissimo minuto di gioco, gli ospiti del Bibbiano accorciano con Cilloni al 59′: nessun’altro gol fino alla fine, 1-1 il risultato.

Promozione

In Promozione Bobbiese corsara: i neroverdi sbancano 2-0 il campo del Carignano. La Pontenurese ferma sull’1-1 il Tonnotto San Secondo, mentre il Gotico Garibaldina si impone 2-1 sulla Langhiranese. La Castellana fa suo il derby di giornata con un poker: 4-0 ai danni del Vigolo Marchese. L’Alsenese, infine, raccoglie i tre punti battendo 2-0 il Pallavicino.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima Categoria cade tra le mura amiche la Borgonovese, lo Zibello Polesine vince 3-2. Un punto a testa tra Rottofreno e Fidenza: 2-2 il finale. Il Vigolzone cede 1-0 contro la Sannazzarese. Allunga la capolista Sporting Fiorenzuola che rifila un 3-1 alla Pontolliese Gazzola. In Seconda Categoria, nel Girone A pareggiano 1-1 Gossolengo Pittolo e Libertas, 5 a 2 del Rivergaro sul San Giuseppe mentre il Niviano vince 4-1 contro il San Filippo Neri. Nel Girone B invece l’Arquatese sbanca 1-0 il campo della Salicetese; niente da fare per il Corte Calcio: il Vicofertile si impone 2-0. In Terza Categoria la Virtus Piacenza batte 2-0 il Cadeo, vincono anche San Giorgio e Pianellese, rispettivamente contro Polisportiva B.F. e San Polo.

