Urania Milano-Bakery Piacenza 71-67, i biancorossi mollano nel quarto parziale

La Bakery Piacenza si spegne a 10 minuti dal traguardo e finisce KO contro l’Urania Milano nella prima giornata del campionato di Serie A2 (girone verde). La truppa di Campanella inizia un po’ contratta, entra in ritmo nel secondo parziale e allunga in maniera decisa nel terzo. Toccato il +15, si scioglie come neve al sole e lascia campo alla rimonta – e alla vittoria – Wildcats (21-5 nel quarto parziale).

Primo periodo

Partenza lanciata di Milano che difende alla grande e corre bene in contropiede. Sei punti per Paolo Paci, 4 per Thomas e tre per Walley: 13-3. Timeout per Campanella. In uscita dalla pausa, tripla di Bonacini e canestro di Morse. 5-0 biancorosso. Liberi per Paci (1/2) e liberi per Morse (2/2): 14-10. Nuovo tentativo di fuga Milano con Thomas (6) e il primo canestro di Cipolla, ma grande reazione Bakery che torna a -1 con Raivio e poi trova il primo vantaggio con il tap-in di Jacopo Lucarelli. 20-21 al termine del primo periodo.

Secondo periodo

Walley, Piunti e Sacchettini a bersaglio: 27-23. Morse è il primo giocatore in doppia cifra (11pts). Gran bomba di Perin, la Bakery torna avanti sul 27-30. Canestri di Sacchettini (6) e Raivio (6), nuovo +3 biancorosso sul 31-34. Rubata di Czumbel, contropiede di Perin e poi tripla di Perin: 35-39. La Bakery adesso è pienamente in partita. Bomba di Montano, ma immediata risposta di Raivio. Liberi di Bonacini. Finisce il secondo periodo: 38-43.

Terzo periodo

Nik Raivio alza i giri del motore: 38-47. Paci prova a guidare la reazione dei suoi (11), ma è ancora l’ex di turno che rispedisce indietro i Wildcats. Morse a bersaglio dalla lunetta: 44-55 a tre minuti dal termine dal parziale. Piunti trova il -10. Bonacini veleggia a centro area, Sacchettini segna dalla media: massimo vantaggio sul 45-59. Tripla di Lucarelli: +15. Canestri di Piunti e Paci: -12 al termine del terzo parziale.

Quarto periodo

Canestri di Piunti e Montano: -8. Altro bersaglio di Piunti e gioco da 2+1 di Montano. Sacchettini a bersaglio, 59-64. L’inerzia del match sembra tutta in favore dei padroni di casa. Altra bomba di uno scatenato Piunti (15) e -2 a tabellone. Super tripla estemporanea di Sacchettini, ma immediata risposta milanese con Piunti e Paci. L’Urania allunga nel finale ancora con Paci e vince sfruttando le mancanze della Bakery. 71-67 il finale.

Tabellino

Urania Milano: Bossi 3, Thomas 9, Cipolla, Walley 6, Paci 17, Piunti 17, Montano 11, Abega NE, Cipolla 4, Gravaghi, Pesenato 4, Valsecchi NE, Piunti 17, Cavaliero NE

Bakery Piacenza: Bonacini 7, Raivio 14, Chinellato, Lucarelli 5, Morse 17, Sacchettini 13, Donzelli NE, Czumbel, Chinellato 3, Ringressi NE, El Agbani NE, Perin 8