Che inizio per i Fiorenzuola Bees! 89-71 sulla Virtus Padova

Ritorna il grande basket a Fiorenzuola, con la Serie B Old Wild West che ricomincia nella sfida tra i Bees di coach Galetti e Virtus Basket Padova. Lo fa a porte chiuse, nell’attesa che al PalaMagni di Fiorenzuola vengano completati i lavori per adeguare lo status del palazzetto all’omologazione nazionale.

Alibegovic con il rimbalzo in tap in offensivo impatta a quota 10-10 al 4’, seguito dal fade away dalla media distanza di Ricci.

Ferrari riequilibra il match sotto le plance per i neroverdi al 7’ (14-14), ma Rubbini si inventa un canestro da 3 fuori equilibrio e fa mettere la testa fuori dalla sabbia allo struzzo gialloblu di coach Galetti. Schiavon allo scadere del primo quarto chiude il parziale sul +2 in favore di Fiorenzuola. 21-19.

Squadre specularmente con il 45% da 2 punti al termine dei primi 10 minuti di gioco.

Prova ad alzare il quintetto coach Galetti ad inizio secondo quarto, provando la doppia torre Bracci – Filippini; la partita rimane tuttavia in grande equilibrio, con grande fisicità da parte di entrambe le formazioni. 30-31 al 15’ grazie ancora alla tripla di Ferrari che da il vantaggio a Padova.

Vibrante la protesta di coach Galetti nei confronti dei grigi al 17’; fallo tecnico fischiato al coach dei Fiorenzuola Bees, sul ribaltamento Marangon con il jumper consegna il massimo vantaggio a Padova. 30-34.

Lovisotto con la tripla dalla punta continua a mantenere buone le percentuali degli ospiti, ma Alibegovic elude l’intervento del proprio marcatore e con il tiro in sospensione fa entrare negli ultimi 80 secondi del tempo i Bees in vantaggio di 2 lunghezze. 38-36, con Fiorenzuola che mantiene il vantaggio di 2 lunghezze al suono della sirena. 40-38.

Secondo tempo

Grande circolazione di palla dei Bees in apertura di terzo parziale; Galli riceve sul lato debole e scarica ancora in punta per Livelli che è una sentenza da 3 punti. 49-40 al 23’.

I Bees prendono il largo alzando vertiginosamente il ritmo, prima dal pitturato con Filippini e Livelli, poi con la tripla di Ricci che fa allungare vistosamente la squadra valdardese. 58-40 al 26’.

Ancora Livelli da 3 punti sentenzia la gara al 27’, costringendo coach De Nicolao al timeout per arginare le ferite sul -23. 63-40.

Galli con un tiro fuori equilibrio da 3 punti chiude il terzo parziale in favore dei Fiorenzuola Bees e fa esplodere la panchina gialloblu a fine terzo parziale. 68-48 e parziale da 28-10 per la squadra di Galetti.

Nell’ultimo parziale c’è spazio per un continuo bombardamento da parte di Fiorenzuola, con Bracci e Ricci che danno il colpo di grazia ad una Padova che non riesce più a trovare il bandolo della matassa. 80-56 al 34 ‘ e altro timeout da parte di coach De Nicolao.

De Nicolao F. prova a rendere meno amara una sconfitta ormai inevitabile per Padova, inventandosi un fallo e buono canestro per l’84-61 al 37’. Nel finale coach Galetti inserisce in rotazione anche Avonto e Jovanovic, chiudendo con i giovani Bussolo e Binelli. C’è spazio per la tripla di Cipriani da una parte e il canestro di Balducci dall’altra, con la partita che si chiude sull’89-71.

Pallacanestro Fiorenzuola Bees vs Virtus Basket Padova 89-71

(21-19; 40-38; 68-48)

Fiorenzuola Bees: Galli 4; Bracci 7; Rubbini 14; Alibegovic 17; Livelli 10; Filippini 16; Avonto; Binelli; Cipriani 6; Bussolo; Ricci 15; Jovanovic. All. Galetti

Virtus Basket Padova: Pellicano 2; Cecchinato 6; Schiavon 3; Balducci 5; De Nicolao 8; Ferrari 12; Lusvarghi 6; Lovisotto 9; Bocconcelli 5; Marangon 15. All. De Nicolao R.

Arbitri: Suriano – Giovagnini

Note: Fallo tecnico Galetti (F) al 17’