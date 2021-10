Calcio dilettanti, i risultati del weekend: la Bobbiese vince il derby

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino. Tante emozioni nel derby di Promozione tra la capolista Bobbiese e la Pontenurese con i neroverdi che la spuntano per 3-2. In Prima, invece, la Sannazzarese dilaga e batte il Podenzano per 7-1.

Eccellenza

Pareggia 1-1 il Nibbiano&Valtidone contro il Campagnola. Succede tutto negli ultimi 5′ minuti: prima i piacentini passano in vantaggio con Boccenti all’85’, poi gli ospiti trovano il gol del pareggio con Parisi all’89’. L’Agazzanese non riesce ancora a trovare la vittoria. La doppietta di Burgazzoli non basta agli amaranto, che nella ripresa subiscono la rimonta della Fidentina che fa 2-2.

Gli altri risultati del girone:

Bibbiano San Polo – Rolo 0-1;

Felino – Arcetana 2-1;

Modenese – Salsolmaggiore 1-3;

Real Formigine – Piccardo Traversetolo 1-2;

San Michelese – Cittadella Vis Modena 0-4;

Riposa, invece, il Colorno.

Promozione

Tante emozioni nel derby tra Bobbiese e Pontenurese con i neroverdi che la spuntano 3-2 e restano al comando in classifica. Tre punti per l’Alsenese nel match casalingo contro la Viarolese (1-0). Vittoria al cardiopalma per la Castellana Fontana che rimonta lo svantaggio nei minuti di recupero e vince 3-2. Pareggia 2-2 il Gotico Garibaldina in casa del Fiore Pallavicino. Infine, il Vigolo Marchese porta a tre la striscia di risultati utili positivi e pareggia 1-1 con il Noceto.

Sono andate in scena anche:

Carignano – Futura Fornovo Medesano 0-0;

Tonnotto San Secondo – Langhiranese 3-2.

Prima Categoria

In Prima, bella vittoria dello Sporting Fiorenzuola che vince 3-1 in casa contro il Rottofreno. Cade lo Zibello Polesine 2-0 contro la Pontolliese Gazzola. Resta, dunque, solo al comando il Carpaneto Chero che in casa vince di misura 1-0 contro lo Ziano.

Gli altri risultati del girone:

Borgonovese – Spes Borgotrebbia 4-1;

Sannazzarese – Podenzano 7-1;

Vigolzone – Fidenza 2-3;

riposa la Sarmatese.

Seconda Categoria

Nel girone A di Seconda, la capolista Junior Drago vince di misura 1-0 contro il Gragnano; il Bobbio Perino cade 2-0 in casa del San Lazzaro; il San Nicolò Calendasco supera 1-0 l’Audax Libertas. Nel girone B, invece, il Corte porta a casa per 2-1 il derby contro il Caorso; il Pro Villanova perde in casa 1-0 contro la Virtus San Lorenzo; il Vicofertile mantiene la vetta nonostante il pari per 1-1 con la Lugagnanese.

Altre gare del girone A:

Gossolengo Pittolo – Rivergaro 2-2;

Niviano – San Corrado 1-1;

San Filippo Neri – San Rocco 2-1;

Turris – San Giuseppe 2-3.

Girone B:

Arquatese – Montebello 2-0;

Salicetese – Fraore 1-0;

San Leo – Mezzani 3-3;

Scanderbeg – Sissa 3-1.

Terza Categoria

In Terza a girone unico, la Virtus Piacenza supera per 2-0 il Lyons Quarto; il San Polo cade 2-1 in casa contro il Cadeo; infine, l’Alseno vince 2-1 nella tana della Travese.

Gli altri risultati del girone unico di Terza Categoria:

Bivio Volante – Gropparello 1-3;

Folgore – San Giorgio rinviata a mercoledì 3/11;

Gerbidosipa – Fulgor Fiorenzuola 1-2;

Bettola Farini – Pianellese;

Vernasca – Primogenita 0-0.

