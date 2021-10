Il Fiorenzuola merita ma non concretizza: con il Mantova finisce 0-0

Termina con un pareggio a reti inviolate lo scontro diretto tra Fiorenzuola e Mantova, match valido per la 12esima giornata del girone A di serie C.

Un Fiorenzuola che avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più per ciò che ha creato nella partita ma che si deve accontentare di un pareggio utile per smuovere la classifica.

PRIMO TEMPO (0-0)

6′ occasionissima per il Fiorenzuola con Mamona: cross dalla sinistra di Dimarco, il pallone raggiunge il numero 30 dei rossoneri che calcia con il destro. Pallone centrale e ottima respinta di piedi del portiere ospite.

9′ risponde il Mantova con una botta dal limite di Gerbaudo che impegna Battaiola: pallone centrale

Il Fiorenzuola cerca di prendere in mano le redini del gioco in un primo tempo di grande equilibrio.

29′ tiro violento da fuori di Guccione che impegna Battaiola, pallone respinto in angolo

35′ episodio dubbio in area di rigore del Mantova con Ferri steso da Gerbaudo: per l’arbitro però niente di irregolare per le proteste dei rossoneri

40′ De Cenco sfiora il gol di testa dopo un cross dalla sinistra di Bertini

43′ altra colossale occasione per Mamona con un colpo di testa alto sulla traversa dopo una splendida giocata e cross dalla sinistra di Bruschi.

44′ De Cenco controlla bene in area, calcia a botta sicura di destro ma è ottima la risposta in angolo di Battaiola che salva il risultato

Finisce un primo tempo equilibrato con il Fiorenzuola che sicuramente avrebbe meritato il vantaggio per le due occasioni da rete di Mamona e per il mancato rigore fischiato su Ferri.

SECONDO TEMPO (0-0)

Primi cambi: entrano Nelli e Stronati per Palmieri e Mamona.

Anche il Mantova cambia qualcosa davanti: fuori De Cenco dentro Paudice

Secondo tempo molto più equilibrato del primo con entrambe le squadre che cercano il gol del vantaggio senza però grandi occasioni ad impensierire i rispettivi portieri.

79′ Palo di Currarino per il Fiorenzuola: bellissima punizione del numero 23 che con il mancino scavalca la barriera ma la sfera si stampa sul palo a Marone battuto

93′ miracolo di Battaiola su Paudice che da 2 metri in area piccola non sfrutta un pallone d’oro di Guccione e calcia addosso al portiere del Fiorenzuola. Brivido finale per i rossoneri salvati dall’estremo difensore.

Termina la partita al Velodromo Pavesi il match a reti inviolate: risultato assolutamente casuale però perchè il Fiorenzuola sfiora per più di un’occasione il gol del vantaggio nel primo tempo e nel secondo con il palo di Currarino.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola; Olivera; Dimarco; Zaccariello; Ferri (C); Bruschi; Oneto; Currarino; Palmieri; Cavalli, Mamona. All. Tabbiani (in panchina Coppola)

MANTOVA: Marone; Checchi; Guccione; De Cenco; Gerbaudo; Esposito; Bertini; Pilati; Panizzi; Messori; Piovanello. All. Lauro

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta il Mantova in uno scontro molto delicato: i rossoneri hanno bisogno dei 3 punti per risollevarsi dopo la sconfitta in trasferta contro la Virtus Verona.