Il Fiorenzuola torna al successo contro il Legnago: decisivo Palmieri

Importantissima vittoria del Fiorenzuola di mister Tabbiani che supera 1-0 in casa il Legnago.

Decisivo il gol di Palmieri per i rossoneri che tornano al successo e lo fanno in una scontro diretto nella classica partita da 6 punti. Ora il Fiorenzuola è a quota 19 punti, a -1 addirittura dalla zona playoff.

PRIMO TEMPO (1-0)

2′ Bruschi fortunato su un rimpallo non riesce a calciare con potenza: nessun problema per il portiere del Legnago

8′ Colossale occasione per il Legnago con Contini al termine di una bella ripartenza: l’attaccante del Legnago da pochi metri non riesce a superare Battaiola

15′ risponde Tommasini per il Fiorenzuola con un tiro di mancino da dentro l’area di rigore: troppo debole, però, il suo tentativo

19′ vantaggio Fiorenzuola! Currarino con un gran passaggio filtrante libera Palmieri davanti alla porta: freddo il centrocampista rossonero a trafiggere il portiere avversario per il gol che vale il vantaggio

37′ altra occasione sprecata per il Legnago con Juanito Gomez che da pochi passi non riesce a mettere in porta dopo il colpo di testa di Contini: il Fiorenzuola ora è in difficoltà.

Finisce un primo tempo con il Fiorenzuola che porta il vantaggio negli spogliatoi nonostante la sofferenza finale con le tante occasioni per il Legnago.

SECONDO TEMPO (1-0)

51′ Currarino prova col mancino dalla trequarti: troppo centrale il suo tentativo

56′ Giacobbe prova col destro dopo un angolo battuto lungo: tiro impreciso quello del centrocampista ospite

68′ Primo cambio per i rossoneri: fuori Bruschi, dentro Nelli con Currarino che si sposta sulla fascia destra.

Cambio anche per il Legnago: fuori Contini dentro Buric.

70′ subito Buric pericoloso: entra in area e con il mancino calcia molto potente ma troppo alto

74′ Oneto in ripartenza calcia col destro dopo un’ottima giocata di Currarino: deviazione in corner all’ultimo da parte di un difensore del Legnago

80′ altra occasione per il Legnago: Gasparetto ci prova con un colpo di testa dal limite dell’area piccola ma il suo tentativo è debole e centrale

Cambi per entrambe le parti in questi ultimi minuti: entrano Arrondini e Stronati per il Fiorenzuola, Olivieri per il Legnago.

90′ traversa per il Legnago su un tiro cross di Buric direttamente da calcio di punizione: altro brivido per i rossoneri

Finisce il match con il Fiorenzuola che supera 1-0 il Legnago resistendo al forcing finale degli ospiti. I rossoneri trovano un’importantissima vittoria con una diretta concorrente per la lotta salvezza.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola; Dimarco; Potop; Ferri (C); Tommasini; Bruschi; Oneto; Fiorini; Currarino; Palmieri; Cavalli. All. Tabbiani

LEGNAGO: Enzo; Ambrosini; Gasparetto; Stefanelli; Rossi; Antonelli; Salvi; Giacobbe; Sgarbi; Contini; Juanito Gomez. All. Colella