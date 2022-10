Calcio dilettanti, i risultati: l’Agazzanese si impone nel derby

Tutti i risultati del weekend di calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Eccellenza

Nel derby Nibbiano&Valtidone–Agazzanese si impongono gli ospiti per 1-2. Ad aprire le danze sono gli amaranto che al 35′ si portano in vantaggio con Mastrototaro su rigore. I biancorossoblu reagiscono in fretta e nei minuti recupero della prima frazione trovano il pareggio sempre su rigore con il solito Minasola. Il gol che regala i tre punti all’Agazzanese arriva al 60′ con Forbiti, che consente ai suoi di avvicinarsi alla seconda piazza della classifica. Vince anche la Castellana Fontana per 2-1 contro la Vignolese e fa un bel salto in graduatoria, portandosi addirittura fuori dalla zona play-out.

In campo anche:

Borgo San Donnino-Arcetana 2-2

Boretto-Campagnola 2-0

Cittadella-Castelvetro 1-0

Colorno-Anzolavino 2-1

Modenese-Real Formigine 0-1

Piccardo Traversetolo-Virtus Castelfranco 0-2

Rolo-La Pieve Nonantola 0-1

Sasso Marconi-Fidentina 2-0

Promozione

Sconfitta in esterna per l’Alsenese che perde per 4-3 contro il Carignano. La Bobbiese, invece, vince 2-0 in casa del Felino. La Pontenurese si impone 3-2 tra le mura amiche contro Il Cervo e mantiene la vetta. Il Gotico Garibaldina vince nel big match contro la Futura per 1-0. Il Carpaneto Chero perde male per 3-1 in casa del Brescello. Infine, il Vigolo Marchese riesce a imporsi sul Terme Monticelli per 2-1.

In campo anche:

Noceto-Solignano 1-0

Team Traversetolo-Tonnotto San Secondo 1-3

Prima Categoria

Nell’anticipo del sabato la capolista Borgonovese batte 2-0 lo Ziano. Pari 2-2 nella sfida tra Spes Borgotrebbia e Sannazzarese, invece il Soragna si impone 3-2 sullo Sporting Fiorenzuola.

In campo anche:

Junior Drago-Zibello Polesine 0-1

Lugagnanese-Audax Fontanellatese 3-0

Pontolliese Gazzola-Vigolzone 2-1

Sarmatese-Fidenza 2-1

Viarolese Sissa-Fiore Pallavicino 0-5

Seconda Categoria

Nel girone A, nel match del sabato la Travese riesce a bloccare sul 3-3 il San Lazzaro. Il San Nicolò si impone di misura 1-0 sul Bobbio Perino. Rimane al comando il Riverniviano che batte in trasferta il Gragnano (1-2).

In campo anche:

San Corrado-Gossolengo Pittolo 3-5

Pianellese-Podenzano 2-2

Rottofreno-Audax Libertas 2-3

San Giuseppe-San Rocco 1-2

Nel girone B, invece, l’Arquatese inciampa in casa del Fonta, ma mantiene la vetta (finisce 1-1). La Salicetese vince in esterna 2-0 contro il San Polo. Infine, il Corte cade per mano della Pro Villanova per 2-1.

In campo anche:

Combisalso-San Leo 0-0

Fraore-Cadeo 1-2

Fulgor San Secondo-Gropparello 2-2

Virtus San Lorenzo-Mezzani 0-2

Terza Categoria

Il Caorso vince 3-2 sulla Primogenita. Il Farini Bettola perde 2-1 in casa dell’Academy Moretti.

In campo anche:

Alseno-Turris 1-1

Besurica-San Polo (in campo domenica alle 18:00)

Fulgor Fiorenzuola-Gerbidosipa 2-1

Podenzanese-Vernasca 3-1

San Filippo Neri-Bivio Volante 1-4

