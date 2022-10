Punti di vista: “Un piccolo passo in avanti”. L’analisi di Amorini dopo Trento-Piacenza- AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un piccolo passo in avanti per un gruppo che conferma la crescita che il Piacenza by Scazzola aveva dato chiaramente nelle ultime partite. La squadra è viva, quando attacca lo fa con più uomini e aggredisce l’area con i centrocampisti (si è visto in entrambi i gol). Probabilmente tutto questo è figlio del centrocampo a tre, ma quando rientreranno Morra e Cesarini questo modulo diventerà molto più complicato da utilizzare.

L’aspetto che ancora mi preoccupa è la fase difensiva: non ti dà mai la sensazione di stare al sicuro, sia a 4 che a 5. Troppe volte agli avversari basta gettare un pallone nella mischia per creare una situazione di pericolo.

