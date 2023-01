Calcio dilettanti, i risultati: pari per l’Agazzanese, perdono Nibbiano e Castellana

I risultati del primo weekend di Calcio dilettanti piacentino del 2023. Oltre alla 21^ giornata di Eccellenza, sono andati in scena anche due recuperi nel girone A di Seconda Categoria.

Eccellenza

L’Agazzanese non va oltre l’1-1 in casa della Vignolese. Gli amaranto passano in vantaggio al 28’ con il solito Forbiti, ma nella ripresa i locali trovano il pareggio con Iori, lasciando i ragazzi di Piccinini con l’amaro in bocca. Brutta sconfitta per la Castellana Fontana in quello che era un vero e proprio scontro salvezza contro il Boretto. I padroni di casa si impongono 1-0 con gol all’80esimo e i castellani restano a 13 lunghezze in classifica. Perde, infine, anche il Nibbiano&Valtidone per 2-1 contro il Rolo. I biancorossoblù, dopo essere passati in vantaggio grazie a Lancellotti al 26’, subiscono la rimonta dei padroni di casa nella frazione di gioco e tornano a casa a bocca asciutta, restando in piena zona play-out.

In campo anche:

Cittadella Vis Modena-Sasso Marconi 1-1

Arcetana-Anzolavino 4-2

Borgo San Donnino-Modenese 4-3

Campagnola-Fidentina 0-4

Castelvetro-Colorno 1-0

La Pieve Nonantola-Virtus Castelfranco 2-3

Real Formigine-Piccardo Traversetolo 2-1

Seconda Categoria

Nei recuperi della 13^ giornata del girone A, la capolista Riverniviano perde per 1-0 in casa dell’Audax Libertas, mentre il San Giuseppe supera di misura (1-0) la Pianellese.

Clicca qui per il programma del weekend di Calcio dilettanti piacentino