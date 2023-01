Calcio dilettanti, il programma: torna in campo l’Eccellenza, recuperi in Seconda

Tornano in campo le formazioni piacentine di Eccellenza al termine della pausa invernale. In programma anche due recuperi nel girone A di Seconda Categoria. Fischio di inizio alle 14:30 su tutti i campi, salvo i casi segnalati.

Eccellenza

L’Agazzanese vuole mantenere il treno delle prime e per farlo deve imporsi nella sfida in trasferta sul campo della Vignolese, formazione attualmente in zona play-out. Discorso diverso, invece, in casa Castellana Fontana dove servono punti in ottica salvezza. I castellani (penultimi) cominciano il loro 2023 con una sfida delicatissima contro il Boretto (terzultimo). Infine, il Nibbiano&Valtidone, reduce da un bel pareggio contro il Cittadella, è ospite del Rolo. Anche per i biancorossoblu è importante raccogliere il bottino pieno per allontanarsi dalla zona play-out.

In campo anche:

Cittadella Vis Modena-Sasso Marconi (in campo sabato alle 14:30)

Arcetana-Anzolavino

Borgo San Donnino-Modenese

Campagnola-Fidentina

Castelvetro-Colorno

La Pieve Nonantola-Virtus Castelfranco

Real Formigine-Piccardo Traversetolo

Seconda Categoria

Nel girone A, in campo Audax Libertas-Riverniviano e Pianellese-San Giuseppe per il recupero della tredicesima giornata del girone di andata.

