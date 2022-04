Calcio dilettanti, i risultati: vince l’Agazzanese; inciampa la Castellana

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Eccellenza

Raccoglie tre punti pesanti in ottica salvezza l’Agazzanese. Gli amaranto vincono in casa per ben 4-1 contro il fanalino di coda Bibbiano San Polo e dimostrano di continuare a credere in una salvezza diretta complicata, ma ancora possibile. Perde, invece, 2-0 il Nibbiano&Valtidone in casa della capolista Cittadella Vis Modena. Per i biancorossoblu è la quarta sconfitta consecutiva e la vittoria manca addirittura dal 13 febbraio.

In campo anche:

Arcetana-Salsomaggiore 2-0

Campagnola-Rolo 2-1

Colorno-Felino 1-0

Sanmichelese-Real Forimigine 3-0

Piccardo Traversetolo-Modenese 2-0

A riposo la Fidentina.

Promozione

Pareggio amaro per la Castellana Fontana nel derby contro la Bobbiese per 1-1 (i castellani restano a +2 sul Tonnotto). Stesso risultato 1-1 anche nella sfida tra Alsenese e Gotico Garibaldina. Vince, invece, con un netto 3-0 la Pontenurese in casa del Vigolo Marchese.

In campo anche:

Il Cervo-Tonnotto San Secondo 1-3

Carignano-Langhiranese 0-0

Fiore Pallavicino-Noceto 3-4

Viarolese-Futura Fornovo Medesano 3-4

Prima Categoria

Sorride la capolista Carpaneto Chero che vince 3-2 la propria partita contro lo Sporting Fiorenzuola e approfitta al meglio dell’inciampo della diretta inseguitrice Sarmatese, che non va oltre il pari 1-1 contro il Vigolzone. Turno di riposo, invece, per la Pontolliese Gazzola.

In campo anche:

Borgonovese-Rottofreno 2-1

Podenzano-Spes Borgotrebbia 1-4

Sannazzarese-Fidenza 0-0

Zibello Polesine-Ziano 1-1

Seconda Categoria

Nel girone A, la prima della classe Junior Drago supera di misura 1-0 il Rivergaro. Resta aggrappato a 4 punti dalla vetta il Gossolengo Pittolo che batte 1-0 il Bobbio Perino. Pari a reti bianche 0-0 tra San Nicolò Calendasco e San Giuseppe.

In campo anche:

Niviano-Audax Libertas 1-2

San Lazzaro-San Rocco 0-1

San Filippo-San Corrado 2-4

Turris-Gragnano 2-0.

Nel girone B, invece, vittoria per 1-0 della capolista Vicofertile sulla Virtus San Lorenzo. Pareggio 1-1 nel derby tra Arquatese e Corte. Vittoria importante della Lugagnanese per 2-1 nel big match contro lo Scanderbeg.

In campo anche:

Caorso-Mezzani 0-2

Pro Villanova-Montebello 3-0

Salicetese-Sissa 2-0

San Leo-Fraore 1-2

Terza Categoria

Vittoria netta per 3-0 della Pianellese in trasferta sul campo del Gerbidosipa. Resta appaiato ad un solo punto di distanza il Lyons Quarto che, a sua volta, si impone 3-1 contro il Fulgor Fiorenzuola. Scivola, invece, al quarto posto la Virtus Piacenza che non va oltre lo 0-0 contro il Bivio Volante.

In campo anche:

Farini Bettola-Alseno 1-0

Folgore-Gropparello 0-2

San Polo-Primogenita 5-4

Travese-Cadeo 1-3

Vernasca-San Giorgio 2-1

