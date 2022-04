Dopo l’avvincente gara dell’andata al “PalaBanca”, la Bakery Piacenza è pronta ad ospitare un Assigeco in gran forma. Tutto pronto per la sfida con palla a due alle ore 18.00, ultimo appuntamento della regular season del campionato di serie A2 Old Wild West A2 2021/2022.

Clicca qui per il prepartita di Bakery – Assigeco

Clicca qui per ascoltare il derby in diretta

Primo Quarto

Secondo Quarto

Terzo Quarto

Quarto Quarto