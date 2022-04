Lecco – Piacenza 1-2, il Piacenza vola ai playoff con una vittoria meritatissima

Seconda vittoria consecutiva per il Piacenza, ormai certo dei playoff e sempre più convinto dei propri mezzi. La squadra di Scazzola si impone sul campo della quinta in classifica Lecco per 2-1 ed ora insidia l’ottavo posto, che dista un solo punto.

I biancorossi passano dopo appena 4′: sugli sviluppi di un corner c’è un tiro a rientrare di Gonzi, Dubickas lascia sfilare il pallone e Munari con la deviazione del portiere la mette sotto la traversar. La reazione della squadra di De Paola è immediata. Prima la traversa di Morosini, poi un errore in disimpegno di Cosenza favorisce la conclusione dal limite dell’area di Giudici con Tintori che non prova neanche l’intervento: è 1-1. Al 36′ Cesarini conquista un penalty, ma dagli 11 metri si fa ipnotizzare dal portiere. La partita rimane per tutti i 90′ dai ritmi altissimi e di grande qualità, ma è il Piacenza a portare a casa l’intera posta in palio: in avvio di ripresa, sempre a partire da un corner, è Nava ad intervenire su un pallone a campanile e di testa, con l’aiuto del palo trova il gol vittoria.

Il Piacenza sarà in campo sabato 16 aprile, alle 14:30, per sfidare al “Garilli” la FeralpiSalò.

La partita

Secondo tempo

95′ dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Piacenza ottiene la seconda vittoria consecutiva ed è matematicamente ai playoff.

82′ Esce Dubickas, entra Rabbi

74′ Entrano Rillo e Marchi escono Giordano e

71′ Cesarini si libera in mezzo a tre, tocca a destra per Gonzi che si attarda ad effettuare il cross che viene intercettato dalla difesa locale. Avesse crossato immediatamente il Piacenza avrebbe avuto grosse chance di andare a segno.

63′ Esce Morosini entra Lora (Lecco)

58′ Grande 1-2 tra Dubickas e Cesarini. Il Lituano a tu per tu con il portiere non trova di pochissimo la porta.

53′ Entra Rossi per Castiglia (Piacenza). Nel Lecco entra Marzorati per Kraja

47′ Corner per il Piacenza che passa in vantaggio! Sugli sviluppi del corner c’è il colpo di testa di Nava dopo che la palla si era alzata a campanile. La palla tocca il palo ed entra in rete! Lecco – Piacenza 1-2

Iniziata la ripresa

Nessun cambio nelle due formazioni

Primo tempo

Finisce il primo tempo, Lecco – Piacenza 1-1. I biancorossi passano dopo appena 4′ con Munari che sugli sviluppi di un corner sfrutta il velo di Dubickas ed insacca. DOpo la traversa di Ganz il Lecco trova il pareggio all’ 8′ con Giudici che sfrutta un errore difensivo di Cosenza e dal limite trafigge Tintori. Cesarini fallisce un calcio di rigore al 36′.

45′ Altra punizione pericolosissima per il Lecco con Morosini che impegna Tintore agli straordinari. Palla in corner. Finisce qui il primo tempo.

43′ Bel cross di Munari dalla destra, Dubickas viene anticipato sul più bello dall’ex Battistini. Sarà corner per il Piacenza. GIordano la mette in mezzo, ma il colpo di testa di Cosenza è facile preda del portiere.

36′ Cesarini conquista un calcio di rigore! Il Mago con finta e controfinta costringe al fallo di mano in area Errici. Dal dischetto è lo stesso Cesarini a tirare, ma il portiere gli nega la gioia del gol! Lecco – Piacenza 1-1.

35′ Errore in appoggio di Suljic per Castiglia, arriva Giudici che dal limite spara alto. Partita che rimane dai ritmi altissimi.

32′ Corner per il Piacenza, ma la difesa locale ha la meglio.

30′ dopo il pareggio il Lecco ha sicuramente fatto di più del Piacenza.

21′ Altra buona occasione del Lecco con Kraja che recupera un pallone al limite dell’area: la conclusione è di poco sopra la traversa.

18′ Al terzo fallo di Castiglia il biancorosso viene correttamente ammonito. Punizione interessante per il Lecco. Se ne incarica Morosini, molto spostato verso l’out di destra. C’è il colpo di testa ad uscire dei biancorossi.



15′ Petrovic guadagna il fondo e serve Ganz che coglie l’esterno della rete.

8′ Pareggio del Lecco. con Giudici: c’è un colpo di testa di Cosenza e Giudici dal limite dell’area infila Tintori che non tenta nemmeno l’intervento. Lecco – Piacenza 1-1.

5′ Immediata la risposta del Lecco con Morosini che colpisce la traversa

4′ Munari porta in vantaggio il Piacenza sugli sviluppi di un corner. C’è un cross di Gonzi a rientrare, velo di Dubickas e Munari con la deviazione del portiere mette sotto la traversa. Lecco – Piacenza 0-1.

2′ Subito una bella iniziativa del Piacenza: i biancorossi sfondano sulla sinistra con Dubickas che si è allargato, servendo Gonzi. Quest’ultimo ha provato ad innescare Cesarini, ma il mago, spalle alla porta è riuscito a stoppare il pallone, ma non a girarsi in maniera incisiva

Iniziata a Lecco. Classica maglia bluceleste per il Lecco, maglia bianca con pantaloncini rossi per il Piacenza.

Le formazioni

Lecco: Pissadro, Celjak, Battistini, Erici, Giudici, Vasic, Kraja, Masini, Petrovic Morosini, Ganz. All De Paola

A disposizione: Libertazzi, Mora, Marzorati, Lakati, Purro, Merli, Nesta, Sparandeo, Nepi, Sberna, Italeng, Buso

Piacenza 4-4-2: Tintori, Parisi, Cosenza, Nava, Giordano, Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi, Dubickas, Cesarini. All. Scazzola

A disposizione: Pratelli, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marchi, Bobb, Rabbi, Marino, Armini, Rossi, Ruiz