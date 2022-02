Calcio dilettanti, il programma: la Castellana Fontana sfida il Gotico

Sono passati circa due mesi dall’ultima giornata a pieno regime di Calcio dilettanti piacentino e questa domenica (20 febbraio) è tutto pronto per ripartire. In campo dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Segui le news relative al Calcio dilettanti piacentino su RADIO SOUND

Eccellenza

Il Nibbiano&Valtidone gioca nell’anticipo del sabato alle ore 15 in casa contro il Felino, squadra che occupa il tredicesimo posto in graduatoria. Perciò, si tratta di una ghiotta occasione per la formazione biancorossoblu di stare al passo con le migliori. Un’Agazzanese con un disperato bisogno di punti e risultati è ospite dell’Arcetana. Per gli amaranto conta solo vincere per cercare di allontanarsi dall’ultimo posto.

In campo anche:

Bibbiano San Polo-Real Formigine

Campagnola-Cittadella Vis Modena

Modenese-Fidentina 1-1

Rolo-Colorno 0-4

Salsomaggiore-Sanmichelese

A riposo il Piccardo Traversetolo.

Promozione

Il match di cartello è sicuramente il derby tra la capolista Castellana Fontana e il Gotico Garibaldina (decimo). La Bobbiese ha una sfida agevole sul campo del Fiore Pallavicino. Per la Pontenurese impegno delicato contro il Noceto. L’Alsenese ha la possibilità di stare agganciata al treno delle migliori sfidando Il Cervo. Infine, partita complicata per il Vigolo Marchese che ospita il Carignano (quarto).

In campo anche:

Langhiranese-Fornovo Medesano

Tonnotto San Secondo-Viarolese

Prima Categoria

La capolista Carpaneto Chero ha un match sulla carta facile contro la Sannazzarese. La Sarmatese, invece, è impegnata in una sfida ad alta quota contro la Pontolliese Gazzola. Infine, lo Sporting Fiorenzuola sfida il fanalino di coda Podenzano.

In campo anche:

Rottofreno-Spes Borgotrebbia

Vigolzone-Zibello Polesine

Ziano-Fidenza

A riposo la Borgonovese

Seconda Categoria

Nel girone A, la capolista Junior Drago gioca contro il San Lazzaro. Poi, San Nicolò Calendasco-Rivergaro e San Giuseppe-Gossolengo Pittolo.

In campo anche:

Audax Libertas-Bobbio Perino

San Corrado-San Rocco

Niviano-Gragnano

San Filippo Neri-Turris

Nel girone B, invece, la Lugagnanese è ospite della Salicetese; il Vicofertile può allungare nella sfida contro il Pro Villanova. Mentre, l’Arquatese gioca contro l’osso duro Mezzani.

In campo anche:

Caorso-Fraore

Montebello-Corte

San Leo-Sissa

Scanderbeg-Virtus San Lorenzo

Terza Categoria

Match sulla carta facile per la prima della classe Pianellese che se la vede contro il San Giorgio. Il Cadeo ospita il Vernasca. Infine, la Virtus Piacenza fa visita al San Polo.

In campo anche:

Alseno-Primogenita

Farini Bettola-Bivio Volante

Fulgor Fiorenzuola-Gropparello

Gerbidosipa-Lyons Quarto

Travese-Folgore