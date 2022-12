Calcio dilettanti, i risultati: pari per l’Agazzanese, scivola la Pontenurese

Tutti i risultati del Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Il Rottofreno vince la Coppa Emilia Piacenza per 5-4 d.c.r sul San Corrado.

Eccellenza

Battuta d’arresto per l’Agazzanese che pareggia in casa per 2-2 con l’Arcetana. Gli amaranto partono bene e alla mezz’ora sono avanti 2-0, poi nel secondo tempo gli ospiti riescono ad agguantare il pareggio. Ora, la squadra di Piccinini scende in quarta posizione, ma a soli due punti dal binomio di testa formato da Borgo San Donnino e Virtus Castelfranco. Porta a casa un punto anche la Castellana Fontana che nella tana della Modenese impatta sullo 0-0. I castellani restano al penultimo posto a soli 13 punti. Male, invece, il Nibbiano&Valtidone che perde in casa 3-1 contro il Boretto e scivola in quart’ultima posizione con 17 punti all’attivo.

In campo anche:

Anzolavino-Castelvetro

Colorno-Rolo 2-4

Fidentina-La Pieve Nonantola 4-3

Piccardo Traversetolo-Vignolese 2-1

Real Formigine-Campagnola 2-1

Sasso Marconi-Borgo San Donnino 1-2

Virtus Castelfranco-Cittadella Vis Modena 0-1

Promozione

Nell’anticipo del sabato pomeriggio la Bobbiese si impone per 2-0 nel derby contro l’Alsenese (reti di Makaya e Rossi). Cade a sorpresa la capolista Pontenurese per 2-1 in casa della Polisportiva Brescello. Perde in casa il Gotico Garibaldina contro il Felino per 2-0 e perde un’occasione importante per accorciare il gap con la vetta. Bella vittoria per 2-1, infine, del Carpaneto Chero nel derby contro il Vigolo Marchese.

In campo anche:

Carignano-Terme Monticelli

Noceto-Team Traversetolo 4-2

Solignano-Il Cervo 2-1

Tonnotto San Secondo-Futura Fornovo Medesano 4-0

Prima Categoria

Termina 2-2 il big match tra Spes Borgotrebbia e Pontolliese Gazzola. Cala la “manita” la Borgonovese che vince 5-0 contro l’Audax Fontanellatese. Vince in esterna il Vigolzone per 3-2 contro il Fiore Pallavicino.

In campo anche:

Fidenza-Zibello Polesine 2-1

Lugagnanese-Soragna 0-0

Sannazzarese-Sporting Fiorenzuola 1-1

Sarmatese-Ziano 1-0

Viarolese Sissa-Junior Drago 1-0

Seconda Categoria

Il Rottofreno vince la finale di Coppa Emilia Piacenza contro il San Corrado. Dopo la parità nei tempi regolamentari (1-1), il match si è deciso ai calci di rigore con i biancorossi che si sono imposti per 5-4 d.c.r.

Terza Categoria

La Turris si impone in casa 2-1 contro il Caorso. Pareggio a reti bianche 0-0 della capolista Virtus Piacenza contro la Primogenita. Vince anche il Farini Bettola per 1-0 contro il Vernasca.

In campo anche:

Academy Moretti-San Filippo Neri 2-1

Alseno-Podenzanese 1-0

Bivio Volante-San Polo 0-1

Folgore-Gerbidosipa 1-1

Samurai Besurica-Fulgor Fiorenzuola 3-3

