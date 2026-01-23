Sentiero lungo Arda, consegnate 678 firme per completare il tracciato

Si è conclusa nei giorni scorsi, con la consegna del documento contenente le 678 sottoscrizioni, la raccolta di firme promossa nei mesi scorsi dall’associazione fiorenzuolana Percorso lungo Arda e finalizzata a chiedere ai Sindaci dei Comuni di Fiorenzuola, Alseno e Castell’Arquato, di porre in campo “tutte le azioni possibili, sia di tipo tecnico che di indirizzo politico”, per completare il tracciato del percorso lungo Arda unendolo al sentiero del parco del Piacenziano e, conseguentemente, al centro della cittadina di Castell’Arquato.

Il documento è stato consegnato da Fausto Malvermi, presidente dell’associazione – fondata nel 2021 da un gruppo di amici appassionati di escursionismo, con l’obiettivo di far rivivere il sentiero che costeggia la sponda destra del torrente Arda – al Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, presso la sala dell’orologio del Municipio di Fiorenzuola d’Arda.

In occasione della consegna della documentazione, sono intervenuti presso il Municipio di Fiorenzuola d’Arda, oltre a Malvermi e Gandolfi, anche i Sindaci di Alseno, Davide Zucchi, e Castell’Arquato, Ivano Rocchetta; Chiara Cremonesi, volontaria dell’associazione Percorso lungo Arda; Franco Brauner, assessore del Comune di Fiorenzuola d’Arda; Umberto Boselli, vicesindaco del Comune di Castell’Arquato, e Roberta Valla, Consigliere della Provincia di Piacenza con deleghe a turismo e marketing territoriale.

Le dichiarazioni in sala dell’orologio

“Ǫuello proposto nella raccolta di firme sarebbe il percorso più idoneo per realizzare un progetto che porterebbe ricadute importanti sul nostro territorio, non soltanto sotto il profilo turistico”, ha spiegato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi: “Avremmo la possibilità di portare tanta gente nella nostra vallata, sviluppando un percorso di mobilità lenta che avrebbe ricadute importanti anche dal punto di vista ambientale”.

“Il successo di questa raccolta firme dimostra che quasi settecento persone vorrebbero vedere realizzato questo sentiero”, ha aggiunto con orgoglio Fausto Malvermi: “Abbiamo avviato la raccolta firme in occasione della fiera patronale di San Fiorenzo, ed è stato sufficiente accennare all’obiettivo di questa raccolta per vedere accorrere le persone per firmare. Abbiamo visto persone arrivare anche da Piacenza e Fidenza per firmare il nostro documento”.

Ha dato “la disponibilità a collaborare per la realizzazione del progetto” anche Roberta Valla, mentre Rocchetta e Zucchi si sono dichiarati “soddisfatti per il grande successo della raccolta firme”, mostrando “la propria massima disponibilità” per attuare, come proposto nella raccolta di firme, le azioni finalizzate al completamento del tracciato del sentiero.

Il sentiero lungo il torrente Arda

L’associazione Percorso lungo Arda si è costituita nel 2021 per sviluppare il sentiero naturalistico lungo la sponda destra del torrente fiorenzuolano. Il percorso del sentiero si snoda attualmente per poco più di 4 chilometri, con partenza nei pressi della piscina comunale di Fiorenzuola d’Arda: l’obiettivo della raccolta di firme è prolungare il percorso sino a Castell’Arquato, come già auspicato dai volontari sin dalle prime fasi di vita dell’associazione, il cui sogno è poter realizzare un unico percorso con cui arrivare alla diga di Mignano.

“Intanto confidiamo nel supporto delle istituzioni per realizzare il nostro primo obiettivo significativo: congiungere il sentiero lungo Arda con il parco del Piacenziano”, ha aggiunto Malvermi.

