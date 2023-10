Fiorenzuola-Legnago: obbligo di riscatto e punti per i rossoneri

Segui Fiorenzuola-Legnago LIVE Venerdì 13 Ottobre dalle 20:45 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

Al Velodromo Pavesi il Fiorenzuola di mister Bonatti è atteso da un altro scontro diretto contro il Legnago, gara valida per l’8° giornata nel girone A di serie C.

Il momento del Fiorenzuola

I rossoneri arrivano a questo match in un periodo difficile in termine di prestazioni e risultati, soltanto 2 vittorie in questo inizio di campionato al fronte di 5 sconfitte (ultime due consecutive contro Pro Vercelli e l’ultima, interna, contro la Pergolettese nella scorsa giornata).

Il Fiorenzuola ha la peggior difesa del campionato, con 14 reti subite in 7 partite e ha, quindi, la necessità di trovare compattezza e solidità nel reparto difensivo.

Il nuovo arrivo in casa rossonera, Michele Cremonesi

Proprio per questo motivo, in settimana, è arrivato Michele Cremonesi, difensore di esperienza e di categoria che potrà dare una mano ai rossoneri di Bonatti: qui il comunicato ufficiale della società US Fiorenzuola.

L’avversario, il Legnago

Il Legnago di mister Donati non è avversario da sottovalutare: i veneti sono sì una neopromossa ma hanno iniziato discretamente bene il proprio campionato. 10 punti in classifica (+4 rispetto al Fiorenzuola) e l’ultima sconfitta contro la Giana Erminio che, però, ha interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi con 2 vittore ed un pareggio.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Silvestro, Potop, Bondioli, Sussi, Stronati, Di Quinzio, Di Gesù, Gonzi, Ceravolo, Morello. All. Bonatti

LEGNAGO: Fortin, Noce, Martic, Zanandrea, Muteba, Viero, Casarotti, Mazzali, Van Ransbeeck, Giani, Rocco. All. Donati

