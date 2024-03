Fiorenzuola-Pro Patria: inizia il rush finale per i rossoneri

Segui Fiorenzuola-Pro Patria sabato dalle 14:00 con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Fiorenzuola a caccia di punti salvezza

I rossoneri di mister Tabbiani tornano in campo, a pochi giorni dal pareggio prestigioso sul campo del Vicenza nel recupero della 29esima giornata, per affrontare in casa la Pro Patria.

Un risultato importante per il morale ma anche per la classifica visto che ha permesso al Fiorenzuola di chiudere la serie di 5 partite con le prime della classe a solo 5 lunghezze dalla zona salvezza (rossoneri 18esimi con .

Adesso arriva la fase più delicata e decisiva: iniziare con un successo contro i lombardi è ciò che vuole il Fiorenzuola.

Ospiti in zona playoff

Anche gli ospiti avranno, però, tanto da giocarsi: la Pro Patria di mister Colombo, infatti, occupa il decimo e ultimo posto utile per i playoff.

Nella scorsa giornata è arrivata sì la sconfitta contro il Vicenza (gara oltretutto giocata per più di un’ora in superiorità numerica) ma che ha interrotto una striscia di 2 vittorie e 3 risultati utili consecutivi, che hanno permesso ai lombardi di stabilirsi nella parte sinistra della classifica.

Segui Fiorenzuola-Pro Patria sabato dalle 14:00 con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!