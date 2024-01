Fiorenzuola-Pro Sesto LIVE su Radio Sound oggi alle 18,30, rossoneri per voltare pagina

Segui LIVE Fiorenzuola-Pro Sesto dalle 18:30 su RADIOSOUND!

Fiorenzuola-Pro Sesto, prepartita

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo aver perso contro il Renate alla prima e al ritorno sulla panchina rossonera dell’allenatore, affronta il primo scontro diretto del 2024 contro la Pro Sesto.

Vincere contro gli ospiti, permetterebbe ai rossoneri di scavalcare proprio i lombardi in classifica.

Il Fiorenzuola, infatti, occupa il penultimo posto con soli 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e ben 14 sconfitte nelle prime 20 giornate con 37 gol subiti (peggior difesa del girone).

Anche la Pro Sesto di mister Parravicini, però, non è in un buon periodo: 16 punti e terz’ultimo posto con il peggior attacco del campionato con soli 13 gol fatti.

Per questo motivo gli ospiti si sono rinforzati dal mercato: è arrivata la punta centrale Julian Kristoffersen dall’Ancona per dare più peso e finalità alla manovra offensiva.

Una gara, quindi, non semplice per il Fiorenzuola che però deve sfruttare il fattore campo e tornare alla vittoria. Solo con un bel risultato si potrà mettere alle spalle il brutto girone di andata e potrà ricominciare il cammino verso la salvezza.

Le Probabili Formazioni di Fiorenzuola-Pro Sesto

FIORENZUOLA: Sorzi, Gentile, Potop, Cremonesi, Silvestro, Nelli, Stronati, Di Gesù, Gonzi, Alberti, Morello. All. Tabbiani

PRO SESTO: Del Frate, Toninelli, Giorgeschi, Mapelli, D’Alessio, Palazzi, Gatti, Bussaglia, Maurizii, Bruschi, Sereni. All. Parravicini