Fiorenzuola-Triestina, LIVE su RadioSound dalle ore 18:30

Segui Fiorenzuola-Triestina LIVE su RADIOSOUND dalle 18:30

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa, al Velodromo Pavesi, la Triestina nella gara valida per la 30esima giornata del girone A di Serie C.

Focus sul Fiorenzuola

I rossoneri, dopo il rinvio della gara contro il Vicenza, torna in campo contro un’altra big del campionato, la Triestina. I ragazzi di Tabbiani partiranno, ancora una volta, senza il favore del pronostico ma pronti a giocare una grande partita per ottenere punti importanti in chiave salvezza.

Il Fiorenzuola è ancora 18esimo in classifica e in piena zona playout: la quota salvezza dista 7 lunghezze (anche se i rossoneri hanno una gara in meno delle dirette avversarie) e fare punti contro i friulani sarebbe importantissimo.

La Triestina non è in un buon momento

La squadra di mister Bordin, partita come una delle papabili vincitrici del girone, sta attraversando quello che, probabilmente, è il peggior momento del suo campionato. Il pari contro il Legnago ha interrotto una striscia di 5 sconfitte consecutive con le quali gli ospiti hanno abbandonato definitivamente le prime della classe.

La Triestina proverà a tornare alla vittoria proprio contro il Fiorenzuola che, dal canto suo, deve sfruttare il momento non positivo degli avversari per ottenere uno scalpo importante.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Maffei, Mora, Oneto, Di Gesù, D’Amico, Ceravolo, Morello. All. Tabbiani

TRIESTINA: Matosevic, Struna, Malomo, Moretti, Pavlev, Vallocchia, Fofana, Correia, Anzolin, Lescano, El Azrak. All. Bordin