Nuoto – Giacomo Carini vince i 200 farfalla agli Italiani Assoluti

Ancora un risultato di grande prestigio per lo sport piacentino. Un risultato tricolore che ancora una volta porta la firma di Giacomo Carini, esperto nuotatore tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle, che oggi pomeriggio a Riccione si è laureato campione italiano assoluto dei 200 farfalla, specialità in cui da oltre dieci anni conquista successi di prestigio in campo nazionale ed internazionale. Quello conquistato oggi a Riccione è il quinto titolo tricolore assoluto dei 200 farfalla di Carini, un record che pochi altri nuotatori italiani possono vantare.

Il racconto

Carini aveva dimostrato di essere in ottima forma già in mattinata in occasione delle batterie di qualifica, gara in cui era riuscito a lasciarsi alle spalle tutti i quaranta partenti, suddivisi nelle quattro batterie, chiudendo in prima posizione con il tempo di 1’58”,05. Un ottimo stato di forma, e le giuste motivazioni, palesate anche nella finale svoltasi nel tardo pomeriggio in cui il nuotatore piacentino ha messo subito le cose in chiaro.

Primo alla virata dei cinquanta metri con l’ottimo intermedio di 25”,43, primo anche a metà gara con il tempo di 54”,60, ma vantaggio recuperato ai centocinquanta metri da Faraci, momentaneamente primo con due centesimi di secondo su Carini che nell’ultima frazione di gara ha nuovamente spinto al massimo chiudendo vittoriosamente la gara con l’ottimo tempo di 1’56”,19, infliggendo un distacco di oltre un secondo alla medaglia d’argento, Andrea Camozzi (Team Trezzo, 1’57”,21) e relegando Claudio Antonio Faraci al terzo posto finale (Canottieri Aniene, 1’57”,32).

Obiettivo: Olimpiadi

Un successo strameritato, che rilancia alla grande le quotazioni del forte nuotatore piacentino che, tuttavia, non è riuscito, nonostante la vittoria, a far segnare il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Per cercare di eguagliare il crono fissato dalla Federnuoto italiana per i giochi a cinque cerchi, 1’55”,17, Carini avrà ancora a disposizione il Trofeo internazionale Sette Colli, in programma a fine giugno a Roma.

“Sapevo di poter contare su un ottimo stato di forma grazie all’intenso lavoro di preparazione e speravo di poter centrare il tempo limite per le Olimpiadi. Purtroppo il cronometro non mi ha dato ragione e da questo punto di vista resta un po’ di delusione, ma al tempo stesso sono davvero felice per questo titolo italiano che mi gratifica e mi ripaga di tanti sacrifici. La partita, però, non è chiusa, dato che il mio obiettivo rimane l’Olimpiade e a Roma, al Sette Colli, darò ancora una volta al massimo per cercare di raggiungere questo traguardo”.

Il Presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco

“Siamo orgogliosi di questo ennesimo successo di Giacomo che fa onore alla nostra società ma anche a tutto lo sport piacentino. A nome di tutto il Consiglio e di tutta la Vittorino mi complimento con Carini per questa grande e meritata vittoria, augurandogli di riuscire nell’impresa di centrare ancora una volta la qualificazione alle Olimpiadi”.

Le parole del Delegato Provinciale CONI, Robert GIonelli

E’ ancora una volta un grande giorno per lo sport piacentino grazie a uno dei suoi “storici” campioni. La conquista da parte di Giacomo Carini del titolo italiano assoluto dei 200 farfalla, il quinto della sua lunga e brillante carriera, rappresenta infatti un successo che impreziosisce ulteriormente tutto il nostro movimento agonistico e che da lustro a tutto il nostro territorio.

A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare mi complimento con Carini, augurandogli di centrare, nelle prossime gare, la meritata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Grazie Giacomo per le grandi emozioni sportive che continui a regalarci!