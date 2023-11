Pro Patria-Fiorenzuola: la prima di cinque gare che valgono una stagione

Segui Pro Patria-Fiorenzuola sabato dalle 14:00 con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Turrini è atteso da una difficile trasferta a Busto Arsizio contro la Pro Patria, gara valida per la 14esima giornata di Serie C, girone A.

Il campionato del Fiorenzuola inizia adesso

I rossoneri arrivano a questo match in crisi di risultati: una sola vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5 partite (nella scorsa giornata il ko interno contro il Mantova) che lasciano la squadra di Turrini al penultimo posto in classifica a quota 9 punti.

Il mister è stato chiaro: nelle prossime 5 partite il Fiorenzuola si gioca gran parte del suo campionato. La sfida contro la Pro Patria è uno scontro diretto da non fallire e la prima di 5 partite contro dirette concorrenti per la salvezza: i rossoneri sono obbligati a fare punti.

Il momento della Pro Patria

Anche i padroni di casa di mister Colombo non sono in un buon periodo: 4 sconfitte consecutive, 12 punti in classifica e la voglia di ribaltare questo trend negativo per uscire il prima possibile dalla zona playout.

La Pro Patria proverà a tornare al successo di fronte al proprio pubblico dello stadio Speroni.

Le probabili Formazioni

PRO PATRIA: Rovida, Moretti, Lombardoni, Saporetti, Renault, Bertoni, Fietta, Nicco, Ndrecka, Castelli, Stanzani. All. Colombo

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Oddi, Nelli, Di Gesù, Beretta, Omoregbe, Alberti, Morello. All. Turrini