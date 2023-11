Rugby – I Lyons in campo di sabato: sfida delicata contro Mogliano

Un altro weekend di novembre ricco di appuntamenti quello che attende le squadre Lyons, pronte a scendere in campo con tutte le categorie fatta eccezione per l’Under 14.

Piatto forte del fine settimana sabato alle ore 14.30, quando i Leoni di Urdaneta e Paoletti scenderanno in campo per la VI giornata di Serie A Elite contro il Mogliano Veneto Rugby sul terreno di casa del “Beltrametti”. Partita fondamentale per i bianconeri, che cercano riscatto dopo le ultime due sconfitte maturate per pochi punti, contro un avversario ancora a secco di vittorie ma decisamente ostico. La partita sarà trasmessa live dalla piattaforma streaming di DAZN.

In campo i Cadetti

Torna in campo anche la formazione cadetta, che domenica cerca di agguantare la vetta della classifica nella sfida con il CUS Ferrara. I Lyons di Baracchi e Solari sono attualmente imbattuti. Con il turno di riposo che verrà osservato dal Rugby Parma, i bianconeri possono allungare in graduatoria e portarsi al primo posto. Appuntamento presso il Campo “Luigi Savoia” di Piacenza alle ore 14.30 di domenica.

Le giovanili

Domenica di fuoco anche per l’Under 18, che si gioca la vittoria della Coppa d’Autunno nell’ultimo turno. I Leoni sono primi e imbattuti, e puntano al percorso netto battendo anche il Modena sul terreno di casa del “Beltrametti 2”. Una vittoria sarebbe un grande premio per un gruppo che ha lavorato duramente con i propri allenatori Salvetti, Bergamaschi e Mozzani e che vuole lanciarsi al meglio verso il Campionato Interregionale che inizierà domenica 3 dicembre. Appuntamento domenica mattina alle ore 12.30 al “Beltrametti 2”

Domenica sfida importante anche per l’Under 16. Dopo la sconfitta nel primo turno di Girone Interregionale, punta alla vittoria contro gli Highlanders Formigine. Non sarà facile, dovendo affrontare i gialloneri in trasferta, ma i ragazzi di Rossi, Bedini e Cemicetti vogliono sbloccare la propria classifica al più presto. Calcio d’inizio a Formigine alle ore 11.00 di domenica.

Doppio impegno per il Settore Propaganda bianconero. I Leoncini si divideranno tra il Torneo Azzolari di Milano con l’Under 12 e le Feste del Rugby organizzate a Parma dal Club Le Viole con l’Under 8 e l’Under 10.

Sergio Pelliccioli convocato in Nazionale Under 20

Il giovane dei Lyons Sergio Pelliccioli è stato convocato per il terzo raduno stagionale della Nazionale Under20 in programma settimana prossima a Parma. Dopo aver già preso parte ai primi due raduni stagionale degli Azzurrini lo scorso mese, il 18enne pilone bianconero è stato confermato all’interno del gruppo di lavoro del CT Massimo Brunello, che punterà a ripetere gli ottimi risultati dell’ultimo Sei Nazioni di categoria. Il raduno durerà tre giorni, con gli Azzurrini che si ritroveranno presso la Cittadella del Rugby martedì 21 novembre e si alleneranno in gruppo fino a venerdì 24 pomeriggio.