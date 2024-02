Il Fiorenzuola fa visita al Trento a caccia di punti preziosi

Segui Trento – Fiorenzuola LIVE lunedì sera dalle 20:45 su RADIO SOUND!

Fiorenzuola di Tabbiani in cerca di punti

I rossoneri arrivano a questa trasferta difficile dopo 3 risultati utili consecutivi (prima volta in questa stagione): il pari 1-1 contro il Lumezzane della scorsa giornata che ha fatto seguito alla prima vittoria dal ritorno di Tabbiani contro l’AlbinoLeffe e lo 0-0 contro la Pro Sesto.

Classifica delicata per il Fiorenzuola

La situazione in classifica resta, però, molto delicata per il Fiorenzuola: 19 punti e piena zona playout con la possibilità di accorciare proprio sul Trento che occupa l’ultimo posto (dall’alto verso il basso) della zona calda. Ottenere un buon risultato e non fa aumentare questo gap sul tabellone sarebbe davvero fondamentale per continuare ad inseguire l’impresa della salvezza anticipata.

Mercato molto attivo nelle ultime ore

I rossoneri, dopo l’arrivo del difensore Reali e del portiere Bertozzi, hanno piazzato altri due nuovi colpi in attacco, entrambi provenienti dal Catania: si tratta di Popovic e Bocic.

Focus sul Trento

I padroni di casa di mister Moll (arrivato ad inizio Gennaio per sostituire Tedino) non vivono un bel periodo: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime 5 che hanno peggiorato la buona partenza dei trentini.

Ci terranno, di fronte al proprio pubblico, ad invertire il trend e tornare al successo per uscire dalla zona playout. Il Trento è 16esimo a quota 29 punti e un successo contro il Fiorenzuola complicherebbe molto le speranze dei rossoneri nella lotta alla salvezza.