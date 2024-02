Rugby – I Lyons tornano al Beltrametti per la sfida al Mogliano in Elite Cup

Dopo 28 giorni la Sitav Rugby Lyons torna in campo al Beltrametti, per la seconda gara di Serie A Elite Cup della stagione. Dopo la sconfitta sul campo del Vicenza all’esordio nella competizione cadetta, i Lyons vogliono tornare alla vittoria per mettere pressione agli avversari diretti in campionato: domenica alle ore 14.30 la sfida sarà al Mogliano Veneto, la squadra che precede di due punti i Leoni in classifica e con cui si giocheranno la salvezza fino all’ultima giornata.

Per farlo, lo staff tecnico guidato da Urdaneta e Paoletti opta per un ritorno in campo di una formazione il più vicina possibile a quella titolare: un approccio diverso rispetto alla sfida con Vicenza, che vide 5 giocatori all’esordio con la prima squadra e alcuni elementi fondamentali lasciati a riposo. Tornano quindi in campo Capitan Bruno, Joaquin Paz, Josè Chico e Romulo Acosta, con l’obiettivo di riprendere il ritmo partita dopo la lunga pausa del campionato.

Coach Bernardo Urdaneta presenta così la sfida

“Dobbiamo prendere questa sfida come un nuovo inizio. Dopo l’ultima gara disputata in campionato, un mese fa contro Rovigo, la squadra ha avuto una settimana di completa libertà per ricaricare le pile e ripresentarsi con il massimo della carica per il finale di stagione. Abbiamo davanti 7 partite decisive, in cui giocheremo tutte le nostre carte per conquistare la permanenza nel massimo campionato italiano. La squadra è unita, il gruppo è forte e sono sicuro che i ragazzi lo dimostreranno.

Dalla partita di Vicenza abbiamo avuto risposte importanti da alcuni elementi, la partita è stata buona contro un avversario al completo. Sono contento di poter mettere alla prova ancora una volta alcuni ragazzi e testarli per questo finale di stagione”.

Appuntamento quindi per le ore 14.30 di domenica per la sfida al Mogliano Veneto sul terreno del Beltrametti. Non è prevista la diretta streaming della partita.