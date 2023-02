Fiorenzuola-Cesena LIVE dalle 14:30

Segui LIVE Fiorenzuola-Cesena con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

PRE PARTITA FIORENZUOLA-CESENA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa in Cesena nel tentativo di strappare punti alla sconda in classifica tentando l’impresa. I rossoneri vengono da due pareggi consecutivi (ultimo lo 0-0 contro il Gubbio) e vogliono continuare questa striscia positiva per rimanere attaccati al treno playoff.

Il Cesena di mister Toscano è secondo in classifica e arriva dalla pesante sconfitta interna proprio contro la capolista Reggiana, ko che può aver definitivamente deciso il campionato: ora gli ospiti sono a -7 dal primo posto e avranno sicuramente voglia di rivalsa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco, Fiorini, Stronati, Currarino, Sartore, Giani, Morello. All. Tabbiani

CESENA: Lewis, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo, De Rose, Brambilla, Mustacchio, Bianchi, Corazza, Shpendi. All. Toscano