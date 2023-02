La prima di Abbate è un incubo: 3-0 sberle dal Trento, biancorossi di nuovo ultimi

Tra poco il report completo del match…

La cronaca di Piacenza – Trento

END – Triplice fischio al Garilli! Il Piacenza viene schiacciato dal Trento, 3-0 per i gialloneri di Tedino

90’+ Cinque minuti di recupero

90′ CHE ERRORE PALAZZOLO! Il centrocampista, appena entrato in campo, si divora un gol facilissimo nell’area piccola. Era tutto solo…

87′ Finisce i cambi anche Tedino. Aspettiamo solo il triplice fischio

85′ Cinque minuti più recupero alla fine: la partita non ha più niente da raccontare

81′ Ultimi due cambi per il Piace: dentro Luppi e Palazzolo

80′ Dieci minuti al termine, ma la partita è sostanzialmente finita

77′ TERZO GOL DEL TRENTO, PETROVIC! Partita finita al Garilli: contropiede devastante dei gialloneri, Terrani manca l’appuntamento con il gol, ma alle sue spalle c’è Petrovic che con il mancino la mette all’angolino basso

73′ Mossa disperata di Abbate: dentro Gonzi per Giorno

71′ Fuori Attys e Damian, dentro Garofalo e Sangalli

70′ Mancino potentissimo di Giorno: palla alta di poco sopra la traversa

67′ Che errore di Plescia, che alza sopra la traversa un colpo di testa dal dischetto dell’area di rigore che poteva riaprire la gara.

65′ Dodicesimo calcio d’angolo per il Piacenza: Cosenza spizzica un altro pallone, Plescia arriva in ritardo sul secondo palo

63′ Ammonito Cosenza. Dentro Munari e Plescia in casa biancorossa

60′ GOL DI PETROVIC, 2-0 TRENTO! Rigore impeccabile: palla da una parta, portiere dall’altra

59′ CALCIO DI RIGORE PER IL TRENTO! Cosenza viene superato in velocità da Fabbri e lo trattiene in maniera nettissima. Penalty sacrosanto

58′ Dentro Terrani per Pasquato

53′ Attys e Petrovic continuano a dominare: il Piace si difende come può

48′ I biancorossi provano a schiacciare gli avversari con il cross di Rizza: para Desplanches

46′ VIA, SECONDO TEMPO

Primo tempo

INT – Finisce il primo tempo al Garilli: Piacenza sotto 1-0, gol di Attys

42′ Ultimi minuti di questo primo tempo molto equilibrato

38′ Colpo di testa di Cosenza su cross di Chierico: palla alta

35′ Piacenza pericoloso su calcio d’angolo: batte Giorno, spizzicata di Cosenza, la palla arriva sui piedi di Cesarini che però non riesce a controllare

34′ Ammonito Ferri tra le file del Trento

33′ Tiro-cross di Rizza che finisce vicinissimo alla porta di Desplanches

30′ Sesto calcio d’angolo per il Piacenza, che continua a spingere

27′ Seconda metà del primo tempo: il Piace è in partita, ma il Trento riesce sempre ad essere pericoloso

23′ Trento vicinissimo al raddoppio: il colpo di testa di Petrovic finisce alto di pochi centimetri sopra la traversa di Rinaldi

21′ Nava va più in alto di tutti ma non riesce a schiacciare il colpo di testa. Il Piacenza c’è, ha reagito

19′ Cesarini sbaglia un gol incredibile dentro l’area piccola, ma la palla era precedentemente uscita dal campo

17′ I biancorossi provano a reagire di rabbia, ma sono molto disorganizzati

14′ GOL DEL TRENTO, ATTYS! Petrovic lavora un buon pallone dentro l’area piccola, appoggia per Attys, piattone del numero 8 e palla sotto la traversa

10′ Tiro dal limite di Suljic deviato dalla difesa del Trento. Morra prova ad intervenire sulla sfera ma non ci arriva

6′ Piacenza adesso un po’ in apnea: tanti errori, il Trento prova ad approfittarne

3′ Partita intensa, le due squadra vogliono la vittoria

1′ Iniziata al “Garilli”

Le formazioni di Piacenza – Trento

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Nava, Cosenza, Accardi; Rizza, Giorno (73′ Gonzi), Suljic, Chierico (81′ Palazzolo), Parisi (62′ Munari); Morra (81′ Luppi), Cesarini (62′ Plescia). All. Abbate

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Fabbri, Garcia, Ferri, Vitturini; Damian (71′ Sangalli), Suciu (85′ Simonti), Di Cosmo; Attys (71′ Garofalo); Petrovic (85′ Sipos), Pasquato (58′ Terrani). All. Tedino

GOL: 8′ Attys (T), 60′ e 77′ Petrovic (T)